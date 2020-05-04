Rıza Çalımbay'tan transfer açıklaması:

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncuları Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı kırmızılı kulüple prensipte anlaştıkları belirtilen Emre ve Mert Hakan'ın sezon sonu gitmelerinde bir sakınca görmediğini belirten Çalımbay, şunları söyledi: "Üstüne basa basa söyleyeyim; Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Bir kere bunu kapatalım. Bunun başka bir şeyi yok. Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Beşiktaş'a mı, Trabzonspor'a mı giderler, onu bilmiyorum."



Bu sene herkes transfer yapamaz



Erdoğan Yeşilyurt'un durumunun Emre ile Mert Hakan'dan farklı olduğunu ifade eden Çalımbay, "Erdoğan'ın gitmesini değil, burada kalmasını isterim. Olay bu. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Başka takıma gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar" diye konuştu. Sivasspor'un transfer politikasına da değinen Rıza Çalımbay, "Elimizde bildiğimiz oyuncularımız var. Önemli olan şu süreci çok iyi atlatmamız. Ondan sonra transfer işlerini biz de yaparız. Bu sene her takımın transfer yapacağına inanmıyorum. Herkes belki takımını korumaya çalışacak, oyuncularına indirim yaptırarak aynı kadrolarla yüzde 90 devam edecekler" ifadelerini kullandı



