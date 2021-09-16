Rıza Çalımbay: Taraftar desteğini kullanan güçlü olacak

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK maçı ile ilgili, "Tek düşüncemiz kendi sahamızda bu maçı kazanmak. Taraftarın gelmesi lazım. Taraftar desteğini çok iyi kullanan, mutlaka daha güçlü olacak" dedi.

Çalımbay, Gaziantep FK maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ligde geçen hafta Fenerbahçe ile güzel bir lig maçı oynadıklarını belirterek, "Maçla ilgili bazı söylemler oldu. Onların yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz, maçlarda zamandan çalmaya çalışan bir takım olmadık hiçbir zaman. Biz, her zaman mücadelemizi ortaya koyarız. Hem biz de hem de Fenerbahçe'de zaman zaman sakatlıklar oldu ve oyun durdu. Bunları bize mal etmeleri doğru değil. Öyle bir şey yapmadık çünkü" diye konuştu. Ligdeki her maçın önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, "Ligde oynayacağımız maçlarımız final niteliğinde. Ligde hedeflediğimiz yerlere gelmek istiyorsak bu maçları kazanmalıyız. Önümüzde Gaziantep maçı var. Onlar da iyi transferler yaptılar ve son oynadıkları maçı kazandılar. Tek düşüncemiz kendi sahamızda bu maçı kazanmak. Biraz daha fazla taraftarımızın stadyuma gelmesi lazım. Onların gücü bizim için çok önemli. Biz de takım olarak çok inanıyoruz maçı çok iyi şekilde bitireceğiz. Ligde kolay maç yok. Taraftar desteğini çok iyi kullanan mutlaka daha güçlü olacak" şeklinde konuştu.