Rıza Çalımbay: "Tek amacımız kupa finaline gitmek" - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: "Tek amacımız kupa finaline gitmek"

07.05.2022 18:58

Sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Tek amacımız kupa finaline gitmek" dedi.

Sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Tek amacımız kupa finaline gitmek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 3-1 yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çalımbay, "Kadroda rotasyon yaptık ama ne olursa olsun maçı iyi bir şekilde bitirmek için mücadele ettik. Baktığınızda Galatasaray maçında oynayan kadrodan sadece 1 kişi oynadı. Bu rotasyonu da yapmak zorundaydık. Bazı arkadaşlarımıza çok az şans vermiştik, bazı arkadaşlarımız oynayamıyordu onlara da şans verdik onlarda oynadılar. Eğer üç gün sonra kupa maçımız olmasa daha değişik bir kadroyla çıkacaktık. O zaman bu maç böyle olmazdı. Maça baktığımız zaman 3-1'lik bir maç olmaması gerekiyordu. Çünkü bizim en çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı. Bayağı pozisyon kaçırdık, kaleci ile karşı karşıya kaldık atamadık bir sürü pozisyon yakaladık. Ama futbolun içerisinde bunlar oluyor. Orta sahamızda biraz sıkıntılar oldu ve beklemediğimiz goller yedik. Bazı arkadaşlarımızdan çok memnunum bazılarından değilim. Şu an ki tek amacımız kupa finaline gitmek" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ KUPADA FİNALE KALMAK"

Çalımbay, 11 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynayacakları yarı final rövanş maçının öneminden bahsederek, "Alanyaspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Bu maça çok önem verdik, arkadaşlarımızı sakatlanmamaları için riske atmadık. Bir iki arkadaşımız sakatlansa iki gün içerisinde iyileşme şansı maalesef olmayacaktı. Gelen az bir taraftarımız var, onlar için üzüldüm. İlk 15 dakika arkadaşlarımız biraz bocaladı, ondan sonra düzeldiler. Bayağı da güzel pozisyonlar yakaladık atamadık. Herkesin kafasında kupaya gitmek, final oynamak olduğu için biraz sıkıntılar yaşadık. Tek amacımız kupada finale kalmak. Onun için her şeyimizi oraya vereceğiz. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok gol kaçırdık, kötü goller yedik" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan/İHA)

Rıza Çalımbay: Tek amacımız kupa finaline gitmek
Rıza Çalımbay: Tek amacımız kupa finaline gitmek
Rıza Çalımbay: Tek amacımız kupa finaline gitmek
Rıza Çalımbay: Tek amacımız kupa finaline gitmek

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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