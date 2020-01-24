Rıza Çalımbay teknik direktörlük kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, galibiyet yüzdesi bakımından kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Teknik direktörlük kariyerine Göztepe ile başlayan Çalımbay, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor'da görev yaptı.

Çalımbay, Çaykur Rizespor'da 3, Demir Grup Sivasspor'da 2 farklı dönemde teknik direktörlük görevi üstlendi.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı Göztepe'de 17 maça çıkan Çalımbay, yüzde 29,4'lük galibiyet oranı tutturdu.

Söz konusu dönemin devre arasında Göztepe ile yollarını ayıran ve Ocak 2002'de Denizlispor'da göreve başlayan Çalımbay, yeşil-siyahlı ekiple lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nda çıktığı 44 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle yüzde 45,4'lük galibiyet ortalamasına ulaştı.

Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, o dönem UEFA Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u kupanın dışına iterek önemli bir başarıya imza atmış, son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto'ya elenerek kupaya veda etmişti.

Beşiktaş yılları

MKE Ankaragücü'nde 21 maçta yüzde 42,8, Çaykur Rizespor'daki ilk döneminde 17 müsabakada yüzde 47'lik galibiyet oranı yakalayan Çalımbay, en başarılı performanslarından birini de yıllarca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta sergiledi.

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan, birçok şampiyonluk ve kupa kazanan, futbolseverlerce "Atom Karınca" olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında siyah-beyazlı ekibin başında 26'sı lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü Avrupa kupalarında olmak üzere 31 maça çıktı.

Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, bu maçlarda 18 galibiyet, 5 yenilgi ve 8 beraberlikle sahadan ayrılırken yüzde 58'lik galibiyet oranı yakalandı.

Kariyer rekoru

Trabzonspor ile yüzde 51,6, Antalyaspor ile yüzde 50'lik galibiyet oranı tutturan Çalımbay, en başarılı grafiğini ise Demir Grup Sivasspor'daki ikinci döneminde çizdi.

2019-2020 sezonu öncesi Sivas ekibiyle ikinci kez anlaşan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibi ligde liderliğe taşıdı.

Bu sezon ligde 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çalımbay'ın ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, lig ve kupadaki 23 maçta yüzde 65,2'lik galibiyet ortalamasına ulaşarak kariyerinin en başarılı performansını sergiledi.

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlardaki performansı şöyle: