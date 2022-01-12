Rıza Çalımbay: "Trabzon maçı zor geçecek" - Son Dakika

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin, "Zor maçlar oynayacağız. Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu 3 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan çok önemli" dedi.

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ilk olarak dün sabah saatlerinde geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için çok üzüldüklerini belirterek, "Söyleyecek söz bulamıyoruz. Konyaspor ile oynadığımız maçtan önce de karşılaştık ve sohbet ettik. Yaşadığı kaza haberini duyunca inanılmaz üzüntü duyduk bütün takım olarak. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimiz için çok üzücü bir olay oldu" diye konuştu.

"HATALARIMIZ OLDU"

Ligde geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçı da değerlendiren Çalımbay, "Maça çok iyi konsantre olmuştuk. Maç boyunca inanılmaz şekilde mücadele ettik. Konyaspor da iyi gidiyordu. Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Ona göre oynadık ve ona göre analiz yaptık. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Hatalarımız da oldu. Özellikle ikinci yarıda kontra ataklarda son pasları daha iyi kullanabilirdik. Ligin ikinci yarısına böyle zor bir deplasmanda galip gelerek başlamak çok önemliydi. Bunu da başardık ve iyi bir 3 puan aldık. Çok da ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

"BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Ligde cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacakları maçını da değerlendiren Çalımbay, "Bu maçta da aynı şeyleri yapmamız gerekiyor. Özellikle orta sahada çok eksiğimiz var. Max Gradel ve Fayçal Fajr ile sakat olan diğer arkadaşlarımızın olmaması da bizim için çok büyük bir dezavantaj. Yönetimimizden talep ettiğimiz oyuncuları da aldığımızda daha alternatifli ve etkili bir takım olacağız. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. Zor maçlar oynayacağız. Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu 3 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan çok önemli. Deplasman iç saha fark etmeden oynayıp bu maçlarımızı kesinlikle iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Her maçta taraftara büyük ihtiyaç duyduklarını kaydeden Çalımbay, "Onların varlığı bize yetiyor. Coşkulu bir taraftarla oynamak bambaşka. Onun için mutlaka bu maça gelmeleri gerekiyor. Hep söylüyorum; taraftara çok ihtiyacımız var. Onlar da gelirse inşallah hep beraber güzel şeyler başaracağız" diye konuştu.

"SİVASLI OLDUĞUM İÇİN SORUMLULUĞUM ÇOK BÜYÜK"

3 sezondur takımın başında bulunan ve ligde en uzun süre görev yapan teknik direktör konumunda olmasının hatırlatılması üzerine Çalımbay duygularını şu cümlelerle paylaştı:

"Bu güzel bir şey. Önemli olan istikrarı korumak. Sivaslı olduğum için sorumluluğum çok büyük. 2 sezondur Demir Grup Sivasspor'u Avrupa'ya götürüyoruz. Güzel şeyler de yapıyoruz. İyi maçlar oynuyoruz ve ligi de iyi şekilde bitiriyoruz. Ekibimle birlikte istikrarlı şekilde çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan-İHA)