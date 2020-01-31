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Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic...
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü, kariyerinde daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Montpellier'in forvet oyuncusu Petar Skuletic ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü, kariyerinde daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Montpellier'in forvet oyuncusu Petar Skuletic ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Rıza Çalımbay, "Skuletic, Sivas'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra da Gaziantep'e gelip takıma katılacak. Çünkü kadromuzda forvet olarak sadece Yatabare kaldı. Sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra takım ve oyuncu kadrosu olarak tekrar eski hüviyetimize kavuşacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:12
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