Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic... - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic... - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic...

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü, kariyerinde daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Montpellier'in forvet oyuncusu Petar Skuletic ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic..., System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü, kariyerinde daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Montpellier'in forvet oyuncusu Petar Skuletic ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.


Rıza Çalımbay, "Skuletic, Sivas'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra da Gaziantep'e gelip takıma katılacak. Çünkü kadromuzda forvet olarak sadece Yatabare kaldı. Sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra takım ve oyuncu kadrosu olarak tekrar eski hüviyetimize kavuşacağız." dedi.



Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay, Montpellier, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Skuletic'i kadromuza kattık
Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:44:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]