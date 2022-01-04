Üye Girişi
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz

04.01.2022 11:36

SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruzSİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ziraat Türkiye Kupası, bizim için çok önemli. Bu sene çok önem veriyoruz.

SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz

SİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ziraat Türkiye Kupası, bizim için çok önemli. Bu sene çok önem veriyoruz. Orada da çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk yarısı ve Türkiye Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısını istedikleri gibi tamamlayamadıklarını belirten Çalımbay, "Bütün takımlardan önce sezonu açtık ve maçlar oynadık. Oynadığımız bütün maçlar Avrupa kupası maçlarıydı. Hazırlık dönemini tam olarak tamamlamadan maçlara başladık. Hem Avrupa hem de lig maçları oynamak zaman zaman zor oldu. Sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Lig maçlarında istediğimiz şeyler olmasa da Avrupa maçlarında çok güzel maçlar oynadık. Çok güzel de galibiyetler aldık. Ülkemize de puanlar kazandırdık. 2 sezondur Avrupa'ya gidiyoruz bu da büyük bir başarı. Hatırladığım kadarıyla son 10 yılda üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı yok herhalde. Lige istediğimiz gibi başlayamasak da sonradan toparlandık. İyi şekilde puanlar topladık ve ligi 26 puanla kapattık" diye konuştu.

"LİGDE İLK 4 MAÇIMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devrenin ilk 4 haftasında oynayacakları karşılaşmaların final niteliğinde olduğunu kaydeden Çalımbay, " Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bunların hepsini iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GRADEL VE FAJR TAKIMIMIZIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN"

Takımın önemli isimleri Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın Afrika Kupası'na gittiğini hatırlatan Çalımbay şunları söyledi:

"Bizim için çok büyük eksiklik. İkisi de takımımızın en önemli oyuncularından. Onlara ihtiyaç duyacağız. Bu yüzden az da olsa yönetimden transfer istedik. Şu an bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlar gelene kadar alabileceğimiz kadar puanları almaya çalışacağız. Onlar da geldikten sonra daha güçlü bir takım olacağız. Tek hedefimiz geçtiğimiz sezonu nasıl güzel bir yerde bitirdiysek, aynı şekilde bu sezon da ligi iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

'KUPAYA ÖNEM VERİYORUZ'

Taraftarlardan maçlara biraz daha ilgi göstermesini isteyen Rıza Çalımbay, "Taraftarımıza gerçekten çok ihtiyacımız var, özellikle ligin ikinci yarısında. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bazen eksikliklerimiz, sıkıntılarımız olacak ama taraftarımızı hep yanımızda görmek istiyoruz. Mutlaka maçlarımıza gelmeleri lazım. Taraftarımızla bir bütün olarak ikinci yarıda maçlarımızı iyi bitirmek için mücadele edeceğiz. Takımımıza güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza da inanıyorum. Kısa zamanda çok maç oynayacağız. 3 tane transfer istedim. Bunları da yaparsak çok daha iyi ve alternatifli bir kadromuz olacak. Ziraat Türkiye Kupası da çok önemli bizim için. Bu sene çok önem veriyoruz. Orda da çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası" dedi.

SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz
SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz - Son Dakika


Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar! Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!         
10:15
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00

Son Dakika Haberleri
12:51 Bakan Dönmez açıkladı: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık
12:39 TÜİK açıkladı! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
12:38 Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı
12:36 Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
12:33 Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcü akını başladı
12:18 En çok hangi kuruma güveniyoruz? Peki hiç güvenmediklerimiz hangileri?
12:11 Gelen zamlar İstanbullunun stres seviyesini yükseltti! İşte sonuçlar
12:07 Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na "özel teftiş" tepkisi: Derhal görevden alınmalıdır
12:04 Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı
11:59 Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 13:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement