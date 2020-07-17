Rıza Çalımbay: "VAR'ı hala eleştiriyorum" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "VAR'ı hala eleştiriyorum"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon boyunca VAR'dan çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Penaltılarımız verilmedi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon boyunca VAR'dan çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yöneten arkadaşlarımızın VAR'ın başında olmaması gerekiyor. VAR'da bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ın bence değiştirmeleri gerekiyor" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Bizim korktuğumuz maçlar bu maçlar değil, bizim korktuğumuz maçlar düşmemeye oynayan ve can derdinde olan takımlardı. O maçları da kötü oynamadık ama şanssızdık. Sezon bitiyor. 2 maçımız kaldı. İkisini de çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.


"Taraftar olmayınca sıkıntı yaşamaya başladık"


Sezon boyunca sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, "Mütevazi bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına, 3'üncü olarak giriyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik. Bizim geniş bir kadromuz yoktu. Hiçbir zaman kopmamaya çalıştık. Taraftarlarımızın olmadığı zaman sıkıntı yaşamaya başladık. Taraftarlarımızla mükemmel bütünleşme vardı. Özellikle kendi sahamızda. Ne zaman bu pandemi süreci başladı, ondan sonra sıkıntı yaşamaya başladık. Zorlu bir süreçti. Kalan 2 maçımızı mükemmel şekilde bitirmek için çalışacağız. Her türlü riski alacağız ama futbol bu belli olmuyor" ifadesini kullandı.


"Gençlerbirliği maçı zor geçecek"


Pazar günü sahaların oynayacakları Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini söyleyen Çalımbay, şunları söyledi:


"Bize gelen takımların yüzde 90'ı kapanıyor. Can derdindeler. Onlarında tam olarak kurtulmaları için bizden puan almaları gerekiyor. Biz de hangi takım olursa olsun çok fazla pozisyona giriyoruz. Son 2 maçımız çok önemli. Sahada kim oynarsa oynasın, 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor."


"VAR'ı bence değiştirmeleri gerekiyor"


Sezon boyunca VAR'dan çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yöneten arkadaşlarımızın VAR'ın başında olmaması gerekiyor. VAR'da bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ı bence değiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında bu sezon bizim güzel geçti. Geçen sezon ki Demir Grup Sivasspor ile bu sezon ki takım arasında dağlar kadar fark var. Yönetimi, arkadaşlarımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.


"Yabancı kuralında acele edildi"


TFF'nin yeni yabancı kuralında acele edildiğini söyleyen Çalımbay, "Ters ve olmaması gereken şeyler var. 8+6 kararı bir ayrımdır. Bizi özgür bırakmıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt yapıya çok büyük bir teşvik vermesi gerekiyor. Bunda da kulüpleri zorunlu tutması gerekiyor. Kulüplerin alt yapıya iyi yatırım yapması gerekiyor. Alt yapıya eğitimli, çok iyi antrenörlerin getirilmesi gerekiyor. İyi eğitim verirsek, sporcular yetişir. 8+6 kuralı da iyi bir şey değil. Yabancı kuralında artıların olması bizi düşündürüyor. Bütün takımlar sıkıntı yaşar. Oyuncu alıp yedek kulübün de oturtacaksın" ifadelerini kullandı.


5 oyuncu değişikliği kuralını da değerlendiren Çalımbay, "5 oyuncu değişikliği hakkı güzel bir şey ama Anadolu takımları için çok da iyi değil. Geniş kadro kuramıyor ve iyi oyuncu alamıyorsan sıkıntı yaşarsın. 5 oyuncu değişikliği geniş kadroya sahip takımlar için büyük avantaj. Ufak tefek eksikler var. İnşallah bunlar düzeltilmeli ki takımlar buna göre transferlerini yapsın" diye konuştu. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'VAR'ı hala eleştiriyorum' - Son Dakika Spor
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