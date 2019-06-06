Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay, yarın Sivasspor'a imzayı atacak
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Rıza Çalımbay, yarın Sivasspor'a imzayı atacak

31 dakika önce

Sivasspor'da 2. Çalımbay devri yarın yeniden başlayacak.

Rıza Çalımbay, yarın Sivasspor'a imzayı atacak, System.String[]
Sivasspor'da 2. Çalımbay devri yarın yeniden başlayacak. Bir süredir Çalımbay'la görüşen kırmızı-beyazlılar, prensip anlaşmasına vardı ve yarın işi resmiyete dökecek. Rıza Çalımbay, yarın kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Teknik direktörlük konusunda Rıza Çalımbay'la bir süredir görüşen Sivasspor, tecrübeli teknik adamdan beklediği cevabı aldı. 'Atom Karınca' lakaplı Rıza Çalımbay, yarın kırmızı-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak. Sivasspor ile anlaşan Rıza Çalımbay, bugün memleketi Sivas'a geldi. Sivas'a gelen Çalımbay, direkt kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Yarın imzalanacak sözleşme ile ilgili detayların konuşulduğu görüşmede, Çalımbay'ın memleketine yeniden dönmesinden dolayı mutlu olduğu belirtildi. Çalıştırdığı takımlar arasında en fazla süre görev yaptığı camia olan Sivasspor'da 108 maça çıkan Rıza Çalımbay son olarak Konyaspor'un başında Süper Lig'de 14 maça çıkmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Sivas, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Güncel
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