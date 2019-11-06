Rıza Çalımbay: Zor bir maç bizi bekliyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 11'inci hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacakları maçla ilgili, "Geçen sene beraber çalıştığım bir takım. Arkadaşlara da maçın zor geçeceğini ve kolay olmayacağını anlattık. Bizi zor bir maç bekliyor. Ama sabredeceğiz, 90 dakika bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Akıllı bir şekilde hareket edip, inşallah galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Denizlispor galibiyetini değerlendirdi. Alınan galibiyetin önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, "Biz oynadığımız oyunla deplasmanlarda daha çok pozisyonlara giriyoruz. Kendi oyun düşüncem hem içeride hem dışarıda galibiyet almak. Başka oyun düşüncemiz yok. Onun için söylediğim gibi deplasmanlarda sıkıntılarımız vardı, galip gelemiyorduk ama iyi futbol oynuyorduk. Onu da bu maçta kırdık" dedi.

"LİGİ EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacaklarını belirten Çalımbay, "Baktığımız zaman bizde güzel şeyler var. Ligde yerli oyuncu oynatan ya da süre veren bir takımız. Bu bir ayrım değil ama arkadaşlarımızda bir şey gördüğümüz zaman oynatmaya çalışıyoruz. Bizim bu seneki en iyi transferlerimiz Mert Hakan ve Erdoğan. Bunlar bizim için çok büyük transferler. Armin gibi bir genç yeteneği aldık. Ona da isteğimiz gibi şans veriyoruz. Önemli olan istikrarı en iyi şekilde korumaktır. Devre arasında mutlaka değişiklikler yapmamız gerekecek. Onları da gerektiği şekilde yapacağız. Bizim buradaki dengeleri bozup bir şeyler yapmamız mümkün değil. Mütevazi bir kadromuz var. Arkadaşlarımızın çalışmasından ve oyun disiplininden memnunum. Bütün gayemiz ilk yarıyı iyi bir yerde bitirip ikinci yarıyı iyi bir istikrar yakalayıp devam ettirmemiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. Herkes eksiğini gidermek için transfer yapacak. Onun için daha zor olacak" diye konuştu.

"BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Tabi ki biz bu maçı kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Bir de deplasmanda çok iyi bir galibiyet alıp döndük. Onun için bu maçı da iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Çünkü bu maç kolay olmayacak. Konyaspor çok dirençli bir takım. Zor geçecek bir maç. Takımın yüzde 80'ini tanıyorum. Geçen sene beraber çalıştığım bir takım. Arkadaşlara da maçın zor geçeceğini ve kolay olmayacağını anlattık. Bizi zor bir maç bekliyor. Ama sabredeceğiz, 90 dakika bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Akıllı bir şekilde hareket edip, inşallah galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TAKIM DESTEĞİ HAK EDİYOR"

Taraftara seslenen Çalımbay, "Tabi ki biz taraftarımızın gelmesini çok istiyoruz. Çünkü taraftar bir güç. Oyuncu arkadaşlarımız da taraftar olduğu zaman çok iyi oynuyorlar. Onlarla beraber daha iyi bir mücadele ediyorlar. Onların desteği çok önemli. Zaten bu saatten sonra bize destek vermeleri gerekiyor. İyi şeyler görmek istiyorlarsa onların desteği çok çok önemli. İnşallah Konya maçında büyük bir taraftar önünde oynarız. Çünkü takım desteği hak ediyor. Şu ana kadar çizdiğimiz grafik iyi. Ama dediğim gibi bunu devam ettirmek gerekiyor. Bunu devam ettirmek için de bir bütün olmak lazım. Bu bütünlüğün en büyük parçası bence taraftardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Rıza Çalımbay röportaj