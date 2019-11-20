Son Dakika Haberleri: Riza Durmisi'den Fenerbahçe için transfer itirafı!
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Riza Durmisi'den Fenerbahçe için transfer itirafı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Riza Durmisi, sarı lacivertli kulüp için transfer itirafında bulundu.

Riza Durmisi'den Fenerbahçe için transfer itirafı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Riza Durmisi, sarı lacivertli kulüp için transfer itirafında bulundu.


İtalya'nın La Gazetta dello Sport gazetesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe benimle, menajerimle ve Lazio ile transfer için görüştü. Ancak İspanya'dan da teklifler var. Neler olacağına bakacağız." sözlerini kullandı.


Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu, bu sezon hiçbir resmi maçta Lazio forması giymedi...

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Fenerbahçe, İtalya, Lazio, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:16 
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