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Rıza Durmisi'den transfer itirafı!

6 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Rıza Durmisi, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini açıkladı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Rıza Durmisi, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini açıkladı.


Radyospor'a konuşan 25 yaşındaki Durmisi, Damien Comolli'nin hala menajeri ve kulübüyle görüşmeleri sürdürdüğünü itiraf etti.


Rıza Durmisi'nin Fenerbahçe açıklaması şu şekilde:


"Fenerbahçe halen transferimle ilgileniyor. Bu konuda Damien Comolli, menacerim ve kulübümle görüşüyor."


Sarı lacivertli ekibin, Rıza Durmisi transferinden oyuncunun 'kronik sakatlığı' sebebiyle vazgeçtiği iddia edilmiş, tecrübeli sol bek ise bu iddiaları yalanlamıştı.


Rıza Durmisi, 2019 yılının yaklaşık 3 ayını sakat geçirdi. Durmisi, bu sezon hiçbir resmi maçta henüz süre almadı.


Durmisi, Real Betis'te oynadığı dönemde ideal ilk 11'ini sayıyor...

İtalya Serie A, Fenerbahçe, Lazio, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:06 
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