Son Dakika Haberleri: Riza Durmisi için Lazio ile anlaşma sağlandı
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Riza Durmisi için Lazio ile anlaşma sağlandı

16 dakika önce

İTALYAN La Gazetta dello Sport, F.Bahçe'nin, Marsilya ve Brondby ile girdiği Riza Durmisi yarışını kazandığını iddia edip, "Lazio, geçen yıl 7.5 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamayı kabul etti.

Riza Durmisi için Lazio ile anlaşma sağlandı, System.String[]
İTALYAN La Gazetta dello Sport, F. Bahçe'nin, Marsilya ve Brondby ile girdiği Riza Durmisi yarışını kazandığını iddia edip, " Lazio, geçen yıl 7.5 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamayı kabul etti. F.Bahçe, Durmisi'yi satın almak isterse 4 milyon Euro ödeyecek" diye yazdı.
Bahçe, Lazio, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:34 
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