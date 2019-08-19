Riza Durmisi için Lazio ile anlaşma sağlandı
16 dakika önce
İTALYAN La Gazetta dello Sport, F.Bahçe'nin, Marsilya ve Brondby ile girdiği Riza Durmisi yarışını kazandığını iddia edip, "Lazio, geçen yıl 7.5 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamayı kabul etti.
İTALYAN La Gazetta dello Sport, F. Bahçe
'nin, Marsilya
ve Brondby ile girdiği Riza Durmisi yarışını kazandığını iddia edip, " Lazio
, geçen yıl 7.5 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamayı kabul etti. F.Bahçe, Durmisi'yi satın almak isterse 4 milyon Euro ödeyecek" diye yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:34
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