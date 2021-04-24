Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonu - Son Dakika

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Olimpiyat ikincisi, şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir kez daha tarih yazdı.

Grekoromen stilde 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayalp, ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 10-1, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Rumen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi. Finalde de Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça rahat bir mücadele sergileyen Kayaalp, minderden 3-1 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp, bu sonuçla 10. kez Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, mücadele sonrası Türk bayrağıyla zaferini kutladı.

(Mürselin Kılıç/İHA)