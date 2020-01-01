Rıza Kayaalp 2019'daki madalyaların sırrını anlattı!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019'da hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza, organizasyonda üst üste 8, toplamda ise 9. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.



Olimpiyat ikincisi Rıza, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.



Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan milli güreşçi, bir rekora daha imza attı.



Rıza, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.



Sakatlığından kurtuldu, eski formuna kavuştu



Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında öncelikle sakatlık sorununu çözdüğünü, bunun da performansının artmasında etkili olduğunu söyledi.



2018'de sakatlıktan dolayı istediği performansı gösteremediğini belirten Rıza, "Boyun fıtığı 2-3 yıldır beni çok etkiliyordu. Sakatlığımdan kurtulduktan sonra eski formuma kavuştum. Öz güvenim daha da arttı. Daha iyi çalışmaya başladım. İyi antrenman yapınca performansım daha da arttı." diye konuştu.



İlk rekorunu Bükreş'te kıran Rıza, "İlk hedefim, 9. Avrupa şampiyonluğuma ulaşarak rekorun sahibi olmaktı. Bunu başardım ve sezona iyi bir başlangıç yaptım." ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası'nın ardından dünyaevine giren Rıza, "Sonrasında Dünya Şampiyonası'na hazırlandım. Orada da kendime güvenim tamdı. Sakatlığım yoktu, dolayısıyla kendimi çok iyi hissediyordum. Kazakistan'da bir şampiyonluk daha kazanarak yeni bir rekor kırmış oldum. Olimpiyat vizesini de şampiyon olarak aldım." şeklinde konuştu.



Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda da altın madalya kazandığını hatırlatan milli güreşçi, şöyle devam etti:



"Hedefim, ordumuzun adını en iyi şekilde temsil etmek, gücünü göstermekti. Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiğim rakiplerim Dünya Askeri Oyunları'na da gelmişti. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmanın rahatlığıyla maçlara çıktım. Kolay bir şekilde rakiplerimi yenerek ordumuzun gücünü göstermek nasip oldu."



2019'da adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Rıza, "2019 her zaman güzel hatırlayacağım bir yıl oldu. Güreş hayatım boyunca en dolu dolu geçen yıldı. 2020'de hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak. İnşallah 2020 yılı da 2019 gibi başarılarla dolu geçer. Allah kaza bela vermediği sürece bu başarılarımı, performansımı devam ettireceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başarılı güreşçi, sorumluluğunun büyük olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Halkımızın beklentisi var. Bunu karşılamak için emin adımlarla yoluma devam ediyorum." açıklamasını yaptı.



İtalya'da düzenlenecek 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüğüne değinen Rıza, "10. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.