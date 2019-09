Rıza kayaalp: 2020 olimpiyatları belki de son şansım

Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek 4'üncü kez dünya şampiyonu olarak tarihi başarıya imza atan milli sporcu Rıza Kayaalp, "Durmadım, onları yıldırana kadar 6 dakika boyunca bastım ve maçlarımı tek tek kazanarak şampiyon oldum. Olimpiyatta bundan daha da iyi olmak istiyorum. Çünkü belki de son şansım diyebilirim" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da dün tarih yazan 29 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda eşi, ailesi ve ASKİ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, zorlu bir Dünya Şampiyonası geçirdiklerini belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda ilk 6 olimpiyat vizesi alıyordu. Avrupa Şampiyonası'nda 9'uncu kez şampiyon olup bir rekor kırdıktan sonra yeni bir hayalim vardı; 4'üncü kez dünya şampiyonu olup yine bir rekor kırmaktı. Grekoromende ilk 4'üncü kez dünya şampiyonu olan güreşçi olmak istiyordum. Vizeyi de şampiyon olarak almaktı hedefim. Allah'a şükürler olsun çok çalıştım, inandım. Gerçekten de kamp dönemlerini en iyi şekilde geçirdim. Rakiplerimin zaten çoğunu biliyorum, çoğuyla birçok kez karşılaştım. Yeni karşılaştığım rakipler de oldu tabii ama onları da rahat geçmesini bildim. Bütün rakipler de gerçekten iyi hazırlanmışlar. Olimpiyata vize verdiği için bu şampiyona, o yüzden herkes elinden geldiği kadar iyi çalışmış. Sonuna kadar rakipler savaştı. Ama ben onlardan bir adım daha üstün olduğumu gösterdim. Durmadım, onları yıldırana kadar bastım 6 dakika boyunca ve maçlarımı tek tek kazanarak Şilili, Gürcü, Alman ve finalde Kübalı rakibimi yenerek zafere ulaştım ve ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım" diye konuştu.

"İNŞALLAH OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLARAK BU İŞİ NOKTALARIM"

Bu şampiyonluğu unutup 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına konsantre olacağını ifade eden Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama çabuk geçiyor günler. O yüzden en iyi şekilde değerlendirip, eksiklerimi gidereceğim, zayıf yerlerimi güçlendireceğim. Olimpiyatta bundan daha da iyi olmak istiyorum. Çünkü belki de son şansım diyebilirim. Bu kadar şampiyonluğun yanına bir olimpiyat şampiyonluğu koymak en büyük hedefim. Benden de bunu bekleyen insanların olduğunu da biliyorum. Olimpiyat 2'nciliği, 3'üncülüğünün yanına da bir olimpiyat şampiyonluğu yakışır. Ömrüm boyunca mutlu yaşarım, aksi bir durumda ömür boyu bunun üzüntüsünü yaşarım diye düşünüyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonu olarak bu işi noktalarım."

"YETER Kİ BAYRAĞIMIZ GREKOROMENDE GÖNDERE ÇEKİLSİN"

Milli sporcu Kayaalp, sorumluluğun çok daha fazla olduğunu belirterek, "Maçlara daha fazla konsantre olduk. Çünkü bu bayrağın dalgalanması, İstiklal Marşı'mızın söylenmesi gerekiyordu bu şampiyonada. Arkadaşlarım elinden geleni yaptı, herkes çok iyi hazırlanmıştı çünkü olimpiyat vizesi alındığı için bundan sonraki vize maçları çok zorlu. Oralarda sadece finaller gidiyor olimpiyata, burada ilk 6 gidiyordu. Cenk kardeşimiz 3'üncü oldu, ben de bu sorumlulukla maçlara girdim, elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Yeter ki o bayrağımız grekoromenin kapanış gününde göndere çekilsin dedim" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE ÖRNEK OLALIM"

Azla yetinmeyip her zaman daha çok çalışacaklarını vurgulayan Kayaalp, "Rekorlar her zaman kırılır, önemli olan bunları devam ettirmek. 9 Avrupa şampiyonu olduysam 10 neden olmasın; 4 dünya şampiyonu olduysam 5 neden olmasın. Yeter ki bunu bırakana kadar zirvede kalalım. 10 yıl önce de dedim şimdi de söylüyorum; 'İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir sorumluluk.' Ben bu duygularla hareket ediyorum, inşallah etmeye de devam edeceğim. Gençliğe örnek olmamız lazım, azla yetinmeyeceğiz, her zaman ülkemizi ileriye taşıyacağız" dedi.

KAYAALP AİLESİ'NİN BEKLENTİSİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp de çok mutlu olduklarını belirterek, "Oğlum 9 kez Avrupa şampiyonu, 4 kez dünya şampiyonu oldu; onunla gurur duyuyoruz. Allah bana verdi, ben de Türkiye'ye verdim; o hepinizin kardeşi, çocuğu. Çok teşekkür ederim oğluma" açıklamasında bulundu. Milli güreşçinin babası Kelami Kayaalp de oğlunun hedefinin artık olimpiyat madalyası olduğunu söyleyerek, "Oğlumla mutluyum. 4 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. İstiklal Marşı'mızı göklere çektirdi, bayrağımızı dalgalandırdı. İnşallah olimpiyatlarda da dalgalandırır. Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah olimpiyatlarda da sonu gelir, inşallah daha iyi olur" diye duygularını dile getirdi.

