Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu
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Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu

1 saat önce

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu, System.String[]

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Kayaalp, 4 kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Rıza Kayaalp, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:15 
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Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu
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