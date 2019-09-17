Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu
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Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.
Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Kayaalp, 4 kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:15
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