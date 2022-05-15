Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı - Son Dakika
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Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

15.05.2022 14:39
Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Otomobili ile çarptığı yaya, başka bir aracında çarpması sonucu vefat eden Rıza Kaya Alp çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Otomobili ile çarptığı yaya, başka bir aracında çarpması sonucu vefat eden Rıza Kaya Alp çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Öncelikle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi ki istemediğimiz bir olay oldu, bundan dolayı da üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu. Üzgünüm adli süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde avukatlarım da gereken açıklamayı yapacak" dedi.

Rıza Kayalp'i duruşma sonrası ailesi ve gençlik spor çalışanları da yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz gece meydana gelen olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı tır da çarptı. Olay sonrası Dolgunyürek hayatını kaybetti. - YOZGAT

Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

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Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Rıza Kaya, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı - Son Dakika


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