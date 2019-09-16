Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale...
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Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale yükseldi. - İSTANBUL
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