Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale...
Son Dakika Spor Haber

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale...

52 dakika önce

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale..., System.String[]

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale yükseldi. - İSTANBUL

Rıza Kayaalp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin vermediler, kadın sporculara tükürdüler
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak Manchester United ve Tottenham Vedat Muriqi'yi izliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:36:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 13 kiloda finale...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]