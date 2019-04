Rıza Kayaalp, "Asrın Güreşçisi"Ni Geçmeye Çalışacak

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Hamza Yerlikaya'yı geride bırakmayı hedefliyor.

METİN ARSLANCAN - Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Hamza Yerlikaya'yı geride bırakmayı hedefliyor.



Rıza Kayaalp için Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası büyük anlam taşıyor.



Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu olmak için mindere çıkacak.



Rıza Kayaalp, Bükreş'te de kürsünün zirvesinde yer alması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.



Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonluklarına bir yenisini eklemesi halinde, Türk sporcular arasında "Asrın güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.



Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenen Rıza Kayaalp, 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, şu an Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmişti.



Türkiye'nin en önemli güreşçileri arasında yer alan Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 3 dünya şampiyonluğu ve birer olimpiyat ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.



"Önemli bir başarıyla döneceğimizi umut ediyorum"



Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası için çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.



Organizasyona katılacak bütün güreşçilerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Rıza, "Her zaman olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takım halinde iyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz." dedi.



Grekoromen Milli Takımı'nda daha önce Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar kazanmış sporcuların olduğunu aktaran Rıza Kayaalp, "En az 5 veya 6 madalya kazanma şansımız var. Tabii ki iyi hazırlanmak önemli. Sporcunun kendini motive etmesi de çok önemli. Biz şampiyonaya bireysel olarak gitsek bile 82 milyonluk bir ülkeyi temsil etmek için orada olacağız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bizi destekleyen, başarı bekleyen insanları da unutmamalıyız. Bunun bilincinde gittiğimiz sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sakatlık sorunu yaşamadığımız takdirde takım olarak önemli bir başarıyla döneceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.



"Tarihe geçmek istiyorum"



Rıza Kayaalp, şampiyonanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Avrupa şampiyonalarında üst üste 9 kez final yaptım ancak birinde hakkımı yediler. Aksi takdirde şu an 9 Avrupa şampiyonluğuna sahip olacaktım. Bu sene inşallah nasip olacak. İçime de öyle doğuyor, hissediyorum. İyi de çalışıyorum. Atın madalya kazanarak en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi olarak tarihe geçmek istiyorum. Sonraki hedefim de Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmak."



"Olimpiyat şampiyonluğuyla görev tamamlanmış olacak"



Kariyerinde önemli başarılar elde eden Rıza Kayaalp, en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.



Milli güreşçi, olimpiyatta şampiyonluğa ulaşması halinde her şeyin kendisi için tamamlanmış olacağını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Olimpiyat şampiyonu olduğumda benim için her şey tamamlanacak. Yani görev tamamlanmış olacak. Hayallerim gerçekleşmiş olacak. Olimpiyat şampiyonu olursam, zirvede "tamam" demek istiyorum. İnşallah, Allah bunu nasip eder. Bunun için çok çalışacağım, kendimi çok motive edeceğim. Bir yıl inanılmaz bir program içerisine gireceğim. Elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Sonrası da nasip."

