Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi - Son Dakika Spor

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi

7 saat önce

Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 yenildi.

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi, System.String[]

Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 yenildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, çıktığı ilk müsabakada Macar rakibi Adam Varga'yı 6-0 yenen Rıza, çeyrek finalde Ukraynalı Kuchimii ile eşleşti.

Müsabakayı 5-1 kaybeden Rıza'nın, Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı sürecek.

30 yaşındaki Rıza, Roma'ya üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.

Milli sporcu, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.

Rıza Kayaalp, Avrupa, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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