Rıza Kayaalp: Bu İşi Bırakana Kadar Hep Zirvede Kalacağım

"9'uncu şampiyonluğu elde ederek rekorun yeni sahibi olmak istiyorum"Bora: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen stilde temsil...

"9'uncu şampiyonluğu elde ederek rekorun yeni sahibi olmak istiyorum"



Bora: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"



İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen stilde temsil edecek güreşçiler son hazırlıklarını İstanbul'daki Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora ve milli güreşçi Rıza Kayaalp çalışmalar ve son durum hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



BORA: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"



Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, "Bu bizim Avrupa Şampiyonası kapsamındaki son kampımız. Kampın sonunda Romanya'da yapılacak olan şampiyonaya katılacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık, sakat ve kilo problemi olan bir sporcumuz yok. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 2020'de olimpiyatlara çok zaman var ve bütün ülkeler olimpiyatlara katılacak kadrolarının son rötuşlarını yapıyor. Burada güreşen sporcular büyük ihtimalle 2020 olimpiyatlarında da güreşecek. Kalitesi ve zorluk oranı yüksek bir şampiyonaya olacak. Biz de iyiyiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi altın gümüş bronz madalyalar kazanarak ülke sıralamasında iyi bir yerde olacağımıza inanıyoruz. Takımımıza da güveniyoruz. Olimpiyatlar için bir şey söylemek çok zor. Eylül ayında yapılacak dünya kupasında ilk 5'e giren oyuncular olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak. İlk 5'te yer tamamlayamayanlar da kalifikasyon turnuvalarıyla birlikte olimpiyatlarda yer almaya çalışacak. Şu an için bir şey söylemek için erken ama katılmak bile büyük bir zorluk gerektiriyor" dedi.



KAYAALP: "BU İŞİ BIRAKANA KADAR HEP ZİRVEDE KALACAĞIM"



Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonası hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek, "3'üncü hazırlık kampımız ve artık son kamptayız. Son ağırlık antrenmanlarını yapıyoruz. Ağır antrenmanlar yapıyoruz ve performansımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Şampiyonaya 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Serbest güreşe daha az bir zaman kaldı. Önce onlar, sonra kadınlar ve en son biz de kapanışı yapacağız. Her yıl olduğu gibi inşallah Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyon dönmek istiyoruz. Hedeflerim var ve 10'uncu finalimi yapmak için gidiyorum. 2010 yılında beri final yapıyorum ve hiç boş geçmedim. 8 şampiyonluğum var ve bir kez de 2'nci oldum. Bunun yanına 9'uncu şampiyonluğu koyarak Türkiye tarihindeki rekoru kırmak istiyorum. Hamza Yerlikaya ve benim 8 şampiyonluğum var. 9'uncu şampiyonluğu elde ederek rekorun yeni sahibi olmak istiyorum. Önemli olan bu başarıları devam ettirmek. Bu yeteneğimizi ülkemiz, kendimiz, ailemiz için kullanmak çok önemli. Bunun bilincinde olmak çok önemli. Biz yine Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapacağız. Bu işe başlarken 'bırakana kadar zirvede olacağız, zirvede kalacağız ve çok çalışacağız' dedik. 2020 olimpiyat hedefim var. O zaman kadar Avrupa ve dünya şampiyonlukları sayımı arttırmak istiyorum. Olimpiyatlarda da altın madalya kazanarak bu işi sonlandırma niyetim var. İnşallah bu düşünlerimiz nasip olur. Çalışırsak nasip olacak bunun farkındayız. Bir şey kolay elde edilmiyor. Rakipten daha çok efor sarf edersek ve çalışırsak ter dökersek bu amaçlarımızı başarırız" diye konuştu.



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Salih Bora'nın açıklamaları



Rıza Kayaalp'in açıklamaları

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