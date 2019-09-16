Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

2 saat önce

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda finale yükseldi.

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi, System.String[]

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda finale yükseldi.

(İHA)

Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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