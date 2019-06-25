Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
Son Dakika Güncel Haber

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

1 saat önce

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi.

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi, System.String[]
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi.
Ankara'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı.
Çiftin nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül yaptı.
Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a takdim etti.
Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.
Zeynep Yılmaz ile Rıza Kayaalp'in ikinci düğün töreni 27 Haziran'da Yozgat'ta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Rıza Kayaalp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 22:52:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]