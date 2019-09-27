Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi
21 dakika önce
Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldiANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir tarafta Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, diğer tarafta gönüllerimizin şampiyonu Kahraman Gazilerimiz. Müsabakada kazanan dostluk oldu, kahramanlık oldu" denildi.
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın