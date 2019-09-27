Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir tarafta Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, diğer tarafta gönüllerimizin şampiyonu Kahraman Gazilerimiz. Müsabakada kazanan dostluk oldu, kahramanlık oldu" denildi.