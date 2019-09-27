Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi
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Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi

21 dakika önce

Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldiANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.

Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir tarafta Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, diğer tarafta gönüllerimizin şampiyonu Kahraman Gazilerimiz. Müsabakada kazanan dostluk oldu, kahramanlık oldu" denildi.

Rıza Kayaalp gazilerle bir araya geldi

Rıza Kayaalp, Jandarma, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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