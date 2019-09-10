Son Dakika Haberleri: Rıza kayaalp hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar
Son Dakika Spor Haber

Rıza kayaalp hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar

1 saat önce

sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki milli sporcu Rıza Kayaalp, olimpiyat şampiyonluğu için son şansının 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydetti.

Rıza kayaalp hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar, System.String[]

sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki milli sporcu Rıza Kayaalp, olimpiyat şampiyonluğu için son şansının 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydetti.

3 AY SIKI ÇALIŞTIM

Avrupa Şampiyonası ve evliliğin ardından 3 aydan beri sıkı bir çalışma programı yaptığını ifade eden Rıza Kayaalp, İyi bir kamp dönemi geçirdik, kendimizi güçlendirdik, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sakatlık olmadığı sürece tabii ki hedefim şampiyonluk. Hem madalya kazanıp hem de olimpiyat kotasını almak istiyorum. Bütün çalışmalarımı yaptığımı düşünüyorum. Her zamanki gibi şampiyon olmak istiyorum. Son Avrupa şampiyonuyum. Geçen sene boyun fıtığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'nda madalya alamadım. Tedavinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda kendimi göstermiş oldum. Burada da gayet iyiyim. Yine hedefim birincilik kürsüsü. Biz inanırsak, çok da çalışırsak başaracağımızı düşünüyorum. Hedefim ülkeme altın madalya kazandırmak dedi.

BENİM SON ŞANSIM

Daha önce olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü yaşadığını hatırlatan ve amacının olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu vurgulayan Kayaalp, Allah inşallah bunu bana nasip eder. İnşallah bu şampiyonluk nasip olur. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ama hedef öncelikle olimpiyat kotası alabilmek. Ondan sonra da kafamız rahat bir şekilde antrenmanlarımızı yapıp, hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Zaman çabuk geçiyor, o yüzden her anın kıymetini bilmek gerekiyor, ona göre hareket etmek gerekiyor. O zamana kadar olimpiyatlar nedeniyle benim için bir seferberlik olacak. Çünkü son şansım diyebilirim. İnşallah bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Hem kendim adına hem ülkem adına diye konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK OLMALI

Rıza Kayaalp, Türk sporcuların hedefinin her zaman şampiyonluk olması gerektiğini belirtti. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın iyi mücadele ettiğini ifade eden milli güreşçi, şunları söyledi

9 kez Avrupa şampiyonluğu kazanmış, bir kez ikincilik olmak üzere toplamda 10 madalyası olan bir sporcuyum. Bayan voleybol takımımız gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Çok iyi mücadele etti. Biz de evde bu maçları heyecanla takip ettik. Son saniyelerde yaptığımız hatalardan maçı kaybettiler. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, ülke olarak bilmemiz gerekiyor; maçı oynamadan, maç bitmeden, 'Olsun, mücadele etmek de yeterli' gibi söylemler... Benim için bu gibi boş kelimeler yapmamamız gerekiyor. Bizim şampiyonluk için oynamamız gerekiyor. Her zaman en iyisi nedir; şampiyonluktur. Çok büyük mücadele ettiler, mücadeleden sonra bunu söyleyebiliriz. Ama maç başlamadan bu tür söylemler yanlış. Basın ve milletimiz bizi motive edecekse 'Şampiyon olacaksın' diye motive etmeli. Ben tekrardan kadın voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Zorlu bir takım karşısında mücadele ettiler. Hepsinin şu an kendilerine 'Biz onları yenebilecek güçteymişiz' dediklerini tahmin ediyorum. İnşallah bundan sonra hem Avrupa'da hem dünyada şampiyonluk kazandırırlar.

- Yıldızistanbul

Rıza Kayaalp, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak
Ufuk Sarıca: Elemelerde oynama hakkı kazandığımız için mutluyuz Alibaba Group Başkanı Jack Ma, görevini bırakıyor ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:22:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza kayaalp hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]