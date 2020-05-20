Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını - Son Dakika

Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını

"Büyük hedefi olan gençlerimizin çoğalması gerekiyor""Haftada en az 4-5 idman yapıyorum""Bu kadarı hayalimde yoktu""Bu ülkeye büyük bir vefam var""Orta sahada oynamayı seviyorum""Şehirde imkanı olan bir çocuk beni 30 saniyede yendi""Yağlı güreşe geçmeyi düşünmüyorum"İSTANBUL, - Milli güreşçi...

Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını, System.String[]

"Büyük hedefi olan gençlerimizin çoğalması gerekiyor"

"Haftada en az 4-5 idman yapıyorum"

"Bu kadarı hayalimde yoktu"

"Bu ülkeye büyük bir vefam var"

"Orta sahada oynamayı seviyorum"

"Şehirde imkanı olan bir çocuk beni 30 saniyede yendi"

"Yağlı güreşe geçmeyi düşünmüyorum"

İSTANBUL, - Milli güreşçi Rıza Kayaalp, alamadığı altın madalyaları almak istediğini söyleyerek, "Huzurlu bir şekilde bu işi bırakmayı düşünüyorum. Altın madalya alırsam olimpiyatlarda bir dünya daha alıp bırakmak isterim. Dünya şampiyonasındaki altını 5'e çıkarmış olurum" dedi.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 19 Mayıs özel yayınında Skorer ınstagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Milli güreşçi gelecekteki hedefinin olimpiyat olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını olmasa farklı bir ülkede kampta olacağını ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımızın yayınından çıkıp sizin yayınınıza katıldım. Evde durarak geçiriyoruz. Hiç bu kadar evde durmamıştım. Salgın olmasaydı farklı bir ülkede kampta olacaktım. Yaklaşık 15 yıldır ilk kez bu aylarda evdeyim. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama biraz benim dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bazı kaslar zayıf kalmıştı. Olimpiyat da ertelenince işime yaradı" diye konuştu.

"BÜYÜK HEDEFİ OLAN GENÇLERİMİZİN ÇOĞALMASI GEREKİYOR"

Sporda üst seviyede olmamız gerektiğinin altını çizen 30 yaşındaki güreşçi, "23 Nisan ben çocukken inanılmaz zevkli geçiyordu. Her şeyi yapardık. Köylerde böyle geçerdi. Ne zaman güreşe başlayıp şehre gelince o tadı alamadık. 19 Mayıs'lar da sporcularımız ve gençliğimizin bayramı. Bizim de yüksek seviyelere çıkmamız gerekiyor spor konusunda. Büyük hedefi olan gençlerimizin çoğalması gerekiyor. Sporda çok üst düzey olmamız gerekiyor. Tabii imkanlar ve kafa yapısıyla da alakalı. Güreş eğitimim olmasaydı ben köyde kalırdım mesela. Büyük bir imkandı benim için" ifadelerini kullandı.

"HAFTADA EN AZ 4-5 İDMAN YAPIYORUM"

Haftada en az 4-5 antrenman yaptığını belirten Rıza Kayaalp, "Yaklaşık 3 yıldır evde kendi düzenimi kurdum. Hazırlıklıydım bu sürece. Yeni taşındığım evin de spor açısından elverişli olup olmamasına bakmıştım. Çünkü benim işim bu. Haftada en az 4-5 idman yapıyorum şu an" şeklinde konuştu.

"BU KADARI HAYALİMDE YOKTU"

Büyük bir performans gösterdiğini ve bu kadarının hayalinde olmadığını dile getiren Kayaalp, şöyle konuştu:

"15 yıl aralıksız şampiyonlara katılıyorum. Bir iki tanesi dışında hiç boş dönmedim. Tabii ki bu büyük bir performans. Hayalimde bile yoktu bu kadarı. Bu süreç benim için iyi oldu. Yorgun bir vücudum vardı. Bazı kas gruplarında gerginlik vardı. İnanılmaz çalışıyordum ama onları es geçmişim. Gücümü kullanamıyordum. Çalışarak düzeliyormuş, ben de çalışmalara başladım. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatırız."

"BU ÜLKEYE BÜYÜK BİR VEFAM VAR"

Skorer ınstagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Rıza Kayaalp, daha önceden de güreşçi olmak istediğini ve sevdiği işi yaptığını söyleyerek, "Hayatımda tek yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Güreşçi olmak istiyordum. Allah herkese sevdiği işi nasip etsin. Başarıyı kazanmak kolay değil. Ben bir idmanda 50-60 ton ağırlık kaldırıyorum. Bunu yıla vurduğunuzda 20 yıl oldu. İnanılmaz zor. Benim bu ülkeye büyük bir vefam var. Her şeyimle devlet ilgilendi. Kiloları kaldırabilmek için gereken bütün kalorileri alıyoruz kimsenin şüphesi olmasın. Çalıştığımız düzeyi karşılamazsak sıkıntı olabilir" dedi.

"ORTA SAHADA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Futbol oynamayı çok sevdiğini belirten Kayaalp, "Futbolda derbileri izliyorum. Eskisi gibi değil tabii. Oynamayı çok severim ama. Kiloma göre hızlıyımdır. Yeteneğim vardır o yönden. Çok sert şutlarım vardır. Orta sahada oynamayı seviyorum (Gülerek)." şeklinde konuştu.

"ŞEHİRDE İMKANI OLAN BİR ÇOCUK BENİ 30 SANİYEDE YENDİ"

"Köylerdeki çocukları çok değerlendiremiyoruz" diyen Rıza Kayaalp, şunları kaydetti:

"Güreş eğitimi konusunda kötüye mi gidiyoruz iyiye mi bilmiyorum ama eğitim artık şehirden başlıyor. Köydeki çocukları çok değerlendiremiyoruz. Altyapının iyi olması gerekiyor. Şehirde imkanı olan bir çocuk beni 30 saniyede yendi ama güreşi biliyordu. Şehirde büyümüş, ben köyde büyüdüm. Bilmiyordum. O beni yenen çocuk güreşi bıraktı. Beni yedeklere yazmasalardı o zaman bu kadar madalya kazanamadım. Köydekilerin şu an şansı sıfır."

"YAĞLI GÜREŞE GEÇMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yağlı güreşe geçmeyi düşünmediğini dile getiren Kayaalp, "Yağlı güreşe geçmeyi düşünmüyorum. 18 kere geçme hakkım var ama düşünmüyorum. İyi yağlı güreş yapıyorum ama emin olsunlar. Direkt başpehlivan olabiliyorum şu an" dedi.

"HEDEFİM OLİMPİYAT ALTINI"

Öncelikli hedefinin alamadığı altın madalyaları almak olduğunu belirten Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle noktaladı:

"Öncelikli hedefim alamadığım altınları almak. Huzurlu bir şekilde bu işi bırakmayı düşünüyorum. Altın madalya alırsam olimpiyatlarda bir dünya daha alıp bırakmak isterim. Dünya şampiyonasındaki altını 5'e çıkarmış olurum. Bu işi bıraktıktan sonra hizmet edeceksem yapayım bu işi. Makam mevki uğruna sporun önüne geçirmesin Allah. Spordan anlamayan çok insan var. Bakanlık teklif edilse ben bunu istersem vatanıma milletime hainlik yapmış olurum."


Rıza Kayaalp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun 17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi         
14:14
Hasan Şaş, Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı         
14:01
Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı         
13:28
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı         
13:24
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı         
13:12
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi         
13:12
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı         
13:05
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi         
12:55
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı         
12:54
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek         
12:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz         
12:43
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi         
12:40
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor         
12:35
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı         
12:34
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 17:15:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]