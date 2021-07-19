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Rıza Kayaalp: "Hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek" - Son Dakika

Rıza Kayaalp: "Hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek"

19.07.2021 12:10

Grekoromen güreşte 10 Avrupa şampiyonluğu ile kırılması güç bir rekora imza atan Rıza Kayaalp, kariyerinde tek eksik madalyanın olimpiyat altın madalyası olduğunu belirterek, "Tek hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek" dedi.

Grekoromen güreşte 10 Avrupa şampiyonluğu ile kırılması güç bir rekora imza atan Rıza Kayaalp, kariyerinde tek eksik madalyanın olimpiyat altın madalyası olduğunu belirterek, "Tek hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek" dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdüren milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyatlar öncesi açıklamalarda bulundu. Kayaalp, "Son hazırlık kampındayız. Artık son yüklenmeleri yapıyoruz. Formumuzu zirveye çıkarmaya çalışıyoruz. En güçlü şekilde Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için son çalışmalarımızı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"TEK DÜŞÜNCEM ALTIN MADALYA ALMAK"

Pandemi nedeniyle Olimpiyatların ertelenmesine değinen Rıza Kayaalp, "Geçen sene bazı sakatlıklarım vardı. Olimpiyatların ertelenmesiyle onlar iyileşmiş oldu. Şu an sakatlığım yok. Bomba gibi hazır bir şekilde Tokyo'ya gideceğiz. Benim almadığım tek madalya olimpiyat altın madalyası. Onu kazanmak en büyük amacım. Eğer kazanırsam benim için büyük bir başarı olacak. Tek düşüncem altın madalya almak. Sonrasında ise bir kaç yıl daha güreşe devam edeceğim. 20 yılı aşkın bir süredir güreşiyorum. Bu ağır sporu bu kadar yapmak kolay değil" şeklinde konuştu.

"10 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU SONRASI OLİMPİYATA GİTMEK BÜYÜK AVANTAJ"

10 kez Avrupa şampiyon olmanın kolay olmadığını belirten Kayaalp, "Bu kolay değil. Çok güçlü ülkeler var. Avrupa'da 11 finalim, 10 şampiyonluğum var. Bu kolay değil. Kırılması zor bir rekor. Bu kadar başarılı bir dönemin sonrasında olimpiyatlara gitmek büyük avantaj ama elbette her şey minderde belli olacak" ifadelerini kullandı

"BABA OLMAK ÇOK GÜZEL DUYGU"

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BABA OLAN RIZA KAYAALP, BABA OLMANIN ÇOK GÜZEL BİR DUYGU OLDUĞUNU ALTINI ÇİZEREK, ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"İnsanın şampiyonluklardan daha fazla sevinebileceği bir şey daha varmış o da çoğunuzun olması. Baba olmak çok güzel bir duygu. Onu çok özlüyorum. Olimpiyattan sonra eve döndüğümde kızımda babasını daha iyi tanıyacak. Çünkü evden uzun süre ayrı kaldığım için beni devamlı unutuyor. Aramızda aşırı bir bağ kurulamadı. Çok ayrı kalıyoruz. Tek hayalim olimpiyat altın madalyasını kazanıp, kızım eşim ve ailemle güzel bir zaman geçirmek."

-İHA-

Rıza Kayaalp: Hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek
Rıza Kayaalp: Hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek
Rıza Kayaalp: Hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek
Rıza Kayaalp: Hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek

Milli Güreşçi, Altın Madalya, Rıza Kayaalp, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp: 'Hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek' - Son Dakika Spor


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