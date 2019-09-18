Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek
Son Dakika Spor Haber

Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek

1 saat önce

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşi Rıza Kayaalp'in ismi Bahçelievler'de bir spor kompleksine verilecek.

Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek, System.String[]

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşi Rıza Kayaalp'in ismi Bahçelievler'de bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kompleksine verilecek.


Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, son olarak Kazakistan'da dünya şampiyonu olan milli güreşçinin adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi.


Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek. Bu tesiste spor yapacak olan gençlerimiz, şampiyon sporcumuz Rıza Kayaalp'in kişiliğini ve spordaki başarılarını örnek alacaktır."

Bahçelievler, Rıza Kayaalp, Kazakistan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıza Kayaalp'in başarısının sırrı! 140 kiloluk Mijain Lopez Nunez
Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek 27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı Galatasaray, Club Brugge karşısında! İlk 11'ler belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]