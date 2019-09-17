Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı
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Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı

15 dakika önce

Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve yakınlarının televizyonda güreş müsabakasını izlemesi Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp'in maç süresince dua okuması Kayaalp'in şampiyon ilan edilmesiyle ailenin sevinç gösterisi Evde İstiklal Marşı'na eşlik edilmesi Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ile...

Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve yakınlarının televizyonda güreş müsabakasını izlemesi

Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp'in maç süresince dua okuması

Kayaalp'in şampiyon ilan edilmesiyle ailenin sevinç gösterisi

Evde İstiklal Marşı'na eşlik edilmesi

Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ile röportaj

Rıza Kayaalp'in ablası Arzuhan Coşkun ile röportaj Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4. kez dünya şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde televizyondan izleyen ailesi tarafından sevinçle karşılandı

Anne Sevgi Kayaalp:

"Çocuğum 4. dünya şampiyonluğunu kazandı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşı'mızı söyletti. Dualarımız da öyleydi, çok şükür kazandı. Türkiye'ye armağan etti, oğlumla gurur duyuyorum"

Abla Arzuhan Coşkun da çok heyecanlı bir maç izlediklerini belirterek, "Kardeşimle gurur duyuyorum. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırır." dedi.

Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı

Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu
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