Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp: "İstiklal Marşımızın söylenmesi içindi her şey"
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Rıza Kayaalp: "İstiklal Marşımızın söylenmesi içindi her şey"

59 dakika önce

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'ın açıklaması Rıza Kayaalp'ın annesi Sevgi Kayaalp'ın açıklaması Rıza Kayaalp'ın babası Kelami Kayaalp'ın açıklaması ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'ın açıklaması

Rıza Kayaalp'ın annesi Sevgi Kayaalp'ın açıklaması

Rıza Kayaalp'ın babası Kelami Kayaalp'ın açıklaması ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü. Esenboğa Havalimanıda coşkuyla karşılanan Rıza Kayaalp ile annesi Sevgi Kayaalp ve babası Kelami Kayaalp, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)

Rıza Kayaalp: İstiklal Marşımızın söylenmesi içindi her şey

Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:27 Kaynak: AA
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