Rıza Kayaalp: "İstiklal Marşımızın söylenmesi içindi her şey"
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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'ın açıklaması Rıza Kayaalp'ın annesi Sevgi Kayaalp'ın açıklaması Rıza Kayaalp'ın babası Kelami Kayaalp'ın açıklaması ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:27 Kaynak: AA
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'ın açıklaması
Rıza Kayaalp'ın annesi Sevgi Kayaalp'ın açıklaması
Rıza Kayaalp'ın babası Kelami Kayaalp'ın açıklaması ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü. Esenboğa Havalimanıda coşkuyla karşılanan Rıza Kayaalp ile annesi Sevgi Kayaalp ve babası Kelami Kayaalp, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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