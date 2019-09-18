Rıza Kayaalp: "İstiklal Marşımızın söylenmesi içindi her şey"

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'ın açıklaması

Rıza Kayaalp'ın annesi Sevgi Kayaalp'ın açıklaması

Rıza Kayaalp'ın babası Kelami Kayaalp'ın açıklaması ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü. Esenboğa Havalimanıda coşkuyla karşılanan Rıza Kayaalp ile annesi Sevgi Kayaalp ve babası Kelami Kayaalp, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)