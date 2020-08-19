Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum - Son Dakika

Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum

"Aralık ayında Dünya Şampiyonası düzenlenebilir""2-3 yıldır zorluklarla güreştim. Şimdi iyileşince de rakiplerimin karşısına daha güçlü ve kuvvetli çıkarım""Fazla kilolarımdan kurtuldum"Mustafa AKIN - Namık Kemal KILINÇ / Serik(Antalya), - Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Sakatlıklarım...

Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum, System.String[]

"Aralık ayında Dünya Şampiyonası düzenlenebilir"

"2-3 yıldır zorluklarla güreştim. Şimdi iyileşince de rakiplerimin karşısına daha güçlü ve kuvvetli çıkarım"

"Fazla kilolarımdan kurtuldum"

Mustafa AKIN - Namık Kemal KILINÇ / Serik(Antalya), -

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Sakatlıklarım geçti, rakiplerimin karşısına yüzde yüzümle çıkabilecek durumdayım, artık onlar düşünsün" dedi. Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, gözünü olimpiyatlara dikti. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan olimpiyatların 2021 yılında düzenlenmesini bekleyen Rıza Kayaalp, altın madalya kazanıp kariyerini zirvede noktalamak istiyor.Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü. Düzenlenen kampa katılan Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.2020 yılında beklenmedik olaylar yaşandığını dile getiren Rıza Kayaalp, organizasyonların iptal olmasıyla aradaki boşluğu verimli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi. Uzun zamandır dinlenemediğini ifade eden Rıza Kayaalp, "Vücudumda yılların vermiş olduğu yorgunluk vardı. Çünkü her sene Avrupa ve dünyada madalya alan bir sporcuyum. Bazı sakatlıklarım vardı onların üzerine giderek iyileştim. Güçsüz olan kaslarım vardı, bayağı ağrı yapıyorlardı ve gücümün neredeyse yüzde altmışını etkiliyordu. Şu an da hazırım. Tabii ki biz hazırız ama bu salgın sürecini de dünya olarak daha atlatmış değiliz. İnşallah en kısa sürede bundan kurtulmayı diliyorum. Çünkü her şeyimizi kısıtlar duruma getirdi. Önemli olan spor organizasyonlarının yanı sıra ekonomi. İnsanların işine gitmesi, evine para götürmesi önemli, inşallah en kısa sürede biter" dedi."ARALIK AYINDA DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜZENLENEBİLİR"Sırbistan'da aralık ayında Dünya Şampiyonası'nın düzenlenebileceğini ifade eden Rıza Kayaalp, "Eğer imkan olursa bu süreç biraz toparlanmaya başlarsa 12'nci ayda Dünya Şampiyonası olabilir. Biz birkaç kamptır mesafeli bir şeklide hazırlıklara başladık. Güreş antrenmanları yapmıyoruz ama fitness, ağırlık, koşu gibi antrenmanlar yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Bu süreci böyle atlatmaya çalıyorum ve hazırlıklarıma daha da ağırlık verebilmek için Güreş Federasyonu'ndan haber bekliyorum. Tabii ki güreş antrenmanları da mecbur başlamak zorunda. Sonuçta Dünya Şampiyonası önemli bir maç bizim için. Ben de hedefi olan bir sporcuyum, hazır da iyileşmişim. Zaten 2-3 yıldır zorluklarla güreştim, şimdi iyileşince de rakiplerimin karşısına daha güçlü kuvvetli çıkarım. Önce yüzde 50 gibi bir oranla rakiplerimin karşısına çıkıyordum, şimdi yüzde yüzümle çıkabilecek durumdayım, onlar düşünsün" diye konuştu."FAZLA KİLOLARIMDAN KURTULDUM"Koronavirüs salgını sebebiyle verilen arada fazla kilolarından kurtulduğunu belirten Rıza Kayaalp, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kilom biraz fazlaydı ama bu süreçte onu da biraz geriye çektim. 124-125 kiloya inmeye başladım. Bu da benim için iyi. Boy-kilo orantısı olduğu için 190 cm olsam 130 kilonun bana zararı olmaz ama boyum 181 cm olduğundan dolayı 130 kiloyu doldurmak biraz sıkıntı olabiliyor nefese ve hareket kısıtlamasına. O yüzden 125 kilo benim için ideal bir kilo. Bu şekilde rakiplerime göre daha hızlı ve güçlü oluyorum ve devamlılığım çok iyi oluyor" şeklinde konuştu. "KARİYERİMİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAMAK İSTİYORUM"

Olimpiyatların yapılmasını dileyen Rıza Kayaalp, "Benim bir hedefim var. Bu sene yapılmamasına sevindim bir yönden. Çünkü sakatlıklarım vardı onlar geçti ve dinlendim. Ama 2021'de yapılmasını çok istiyorum. Benim son şansım ve son olimpiyatım olabilir. Tek eksiğim de olimpiyat altın madalyası. İkincilik ve üçüncülük var. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanına olimpiyatı koymak en büyük hayalim. İnşallah şu süreci geçeriz, aşısını bulurlar. Tek temennim olimpiyatların yapılması ve ülkeme madalya kazandırıp kendi kariyerimi de güzel bir şekilde noktalamak istiyorum" dedi.

Dünya Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Antalya, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi 27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı 32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi         
14:10
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor         
13:56
Çocuklara hırsızlık yaptıran şebeke kameralara yakalandı Çocuklara hırsızlık yaptıran şebeke kameralara yakalandı         
13:29
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu         
12:47
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi         
12:35
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş         
11:43
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı 150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı         
09:30
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu         
08:44
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti         
03:39
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti         
01:45
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı         
20:50
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 17:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei