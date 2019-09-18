Rıza Kayaalp: "Olimpiyat şampiyonluğu en büyük arzum"
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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in coşkuyla karşılanması Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi Rıza Kayaalp'ın tebrikleri kabul etmesi Rıza Kayaalp'ın açıklamaları ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in coşkuyla karşılanması
Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi
Rıza Kayaalp'ın tebrikleri kabul etmesi
Rıza Kayaalp'ın açıklamaları ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü. Esenboğa Havalimanıda coşkuyla karşılanan Rıza Kayaalp, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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