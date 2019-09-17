Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp tarih yazdı!
Son Dakika Güncel Haber

Rıza Kayaalp tarih yazdı!

57 dakika önce

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp tarih yazdı!, System.String[]

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün Rıza Kayaalp grekoromen 130 kg'da final mücadelesine çıktı. Dünkü mücadelelerin ardından Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile bugün final maçına çıkan tecrübeli sporcu, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp bu sonuçla grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

İLK TEBRİK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 29 yaşındaki sporcu karşılaşma sonrası henüz teri kurumadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına sporcuya tebriklerini iletti.

(İHA)

Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururumuz Rıza Kayaalp'i işte böyle izledi! Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:37:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp tarih yazdı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]