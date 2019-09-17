Rıza kayaalp'ten tarihi başarı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururumuz Rıza Kayaalp'i işte böyle izledi!

Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu