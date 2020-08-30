Rıza Kayaalp ve Taha Akgül adına spor tesisi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Spor güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül adına dünyada sadece 3 tane bulunan bir güreş salonu açtı.

Ankara Batıkent'te bulunan ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip, dünyada sadece 3 adet bulunan akıllı tesisin açılışı bugün yapıldı. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen ve ASKİ Spor Kulübü güreşçileriyle antrenörleri katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, böyle müthiş bir tesisi Türk güreşine kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek "Bizler Türk güreşine katlı sunan tüm kulüplerimizin yanındayız. Burada gerçekten de son derece modern bir tesis yapıldı. Bizlerde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Umarım bundan sonrada ülke güreşine yeni tesisler kazandırılır" şeklinde konuştu.

Emre Özmen: "Nice Rızalar, Tahalar çıkarmak için mücadele edeceğiz"

ASKİ Spor kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen ise Türk güreşinin en iyi tesisleri hak ettiğini dile getirerek, "Bugün burada herkese örnek olacak bir tesisin açılışını yapıyoruz. Salona Rıza ve Taha gibi Türk güreşinin yaşayan iki efsanesinin ismini verdik. Önemli olan bu değerlerimizin yaşarken kıymetini bilmek. Buradan nice Rıza'lar, Taha'lar çıkarmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL