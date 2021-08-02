Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda Alman Eduard Popp'u 6-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp mindere çıktı. Erkekler grekoromen stil 130 kiloda Alman Eduard Popp ile karşılaşan Rıza, üstün bir oyun sergilediği rakibi karşısında maçı 6-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, yarı finalde son 3 olimpiyatta altın madalya kazanan ve 5 de dünya şampiyonluğu olan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile mücadele edecek.

Rıza Kayaalp - Eduard Popp müsabakasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi. - İSTANBUL