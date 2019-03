Rıza Kayaalp: Yeniden Doğmuş Gibiyim

konuşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, hazırlıkların çok iyi gittiğini belirtti.

konuşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, hazırlıkların çok iyi gittiğini belirtti. Bursa'daki kampın ardından Ankara'da da son hazırlıklarını yapacaklarını aktaran milli güreşçi, akabinde Avrupa Şampiyonası'na gideceklerini söyleyerek, "Burada Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşen pehlivan ağabeylerimiz var, onlarda da antrenman yapıyoruz. Uzun vadede güreşler yapıyoruz, 30-40 dakika gibi çünkü ciddi bir sakatlıktan çıktım, yeniden formumu bulmak için uzun güreşler yapıyorum. Vücudumu güreşe hazırlıyorum. Bunun yanında da ağırlık antrenmanları yaparak güç topluyorum. Benim için bu sene daha iyi geçecek. Çünkü çok ciddi bir sakatlıktan çıktım, 2-3 yıldır beni gerçekten çok zorlayan bir sakatlıktı. Bunun o aralar farkında değildim ama maçlarımı zor alıyordum. Şimdi artık 6 dakika saldırabilecek pozisyona geldiğimi düşünüyorum" dedi.



Kariyerinde birçok başarı elde eden ve şu ana dek 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, bu kez ise mindere rekor için çıkacak. Şampiyonaya kısa bir zaman kaldığına işaret eden milli güreşçi, altın madalya için iddiasını da koruyarak, "Avrupa Şampiyonası'nda 9'uncu kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Kazanırsam bu Türkiye'de de ilk olacak. 8 Avrupa şampiyonluğuyla Hamza Yerlikaya da var. O'nun rekorunu geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda egale etmiştim. Şimdi de Allah'ın izniyle rekoru kıracağız" diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nın ardından Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nın olacağını belirten Kayaalp, özellikle Dünya Şampiyonası'nın altını çizdi. İlk 5'in Olimpiyat vizesi alacağı şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren milli sporcu, "Benim hedefim her zaman zirve. Orada da 4'üncü kez dünya şampiyonluğu hedefim var. 2020'ye kadar bu hedeflerimiz devam edecek. İnşallah 2020'de de olimpiyatlarda şampiyon olarak, ikinciliğin, üçüncülüğün yanına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istiyorum. Bunun için çok çalıştım ve her zaman aynı şekilde daha çok çalışmaya devam edeceğim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sakatlık olmadığı sürece son saniyeye kadar savaşabilecek pozisyonda hissediyorum. Güreşte o mindere çıkarken rakibin karşısında gerçekten büyük bir cesaret, yürek olması lazım. Korkak olmamanız lazım. Allah'a şükür bende korkaklık yok, yürek var, cesaret de var. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak için tüm savaşımı, gayretimi 2020 Olimpiyatları'na kadar vermek ve orada ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Ciddi sakatlık sürecine ilişkin de bilgiler veren Rıza Kayaalp, boyun fıtığının olduğunu ve son 2 yıllık süreçte bu durumun kendisini oldukça fazla zorlandığını söyledi. Çekilen MR'ın ardından sinir sıkışması olduğunu öğrendiğini kaydeden Kayaalp, "O da kollarıma vuruyordu ve gücümü gerçekten çok etkiliyordu. Performansıma yüzde 70 derecesinde yansıyordu. Kök hücre tedavisi yaptırdım. Şimdi gayet iyi hissediyorum. Aralıksız yarım saat-40 dakika güreş yapabiliyorum. Bu benim için inanılmaz bir çalışma. Boyun fıtığı olduğum zamanlar bunu bilmiyordum kollarımı etkiliyordu, bende kollarımda sıkıntı var sanıyordum, Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken inanın 6 dakikayı bile zor çıkarıyordum. O zamanlar iyice belli etmişti kendisini sakatlığım. Ama şimdi tekrardan yeniden doğmuş gibi oldum. Bomba gibi. Yeniden çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



Küçük yaştan itibaren güreş sporunda kendisini gösteren ve bu alanda elde ettiği başarılarla sporculuğunu taçlandıran Rıza Kayaalp, 'güreşçi olmasaydın hangi branşta olmak isterdin?' sorusuna ise, şu yanıtı verdi:



"İlk ve tek hedefim güreşçi olmaktı. Kendimi bildim bileli, doğdum, aklım yetti güreş sporuyla ilgilenmeye başladım. Eğer güreşçi olmasaydım, o zamanlar herhalde kısa mesafe koşucusu olurdum. Çünkü küçük yaşlardayken kısa mesafe koşuları da cazip gelirdi, herkesle yarışır, geçerdim de. Çok hızlı depar atabiliyorum 100 metrede, şu an bile hızlı olduğumu düşünürüm. Ama başlasaydım kendimi bu konuda çok geliştirseydim, belki iyi bir hıza sahip olabilirdim ancak güreşçiyim ve bundan dolayı da çok mutluyum, minderde de her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum."



Elde ettiği başarılarıyla örnek sporculardan biri olan Rıza Kayaalp, tecrübeleriyle birlikte genç sporculara da tavsiyelerde bulunarak, "Hiçbir zaman büyüklenmesinler. Ne oldum değil, ne olacağım desinler. Nereden geldiklerini unutmasınlar. Bazı sporcu kardeşlerimiz bir tur geçiyor inanılmaz reklam yapıyorlar, kendilerini aşırı derecede büyük iş başarmış hissediyorlar, bunlardan uzak dursunlar. Her zaman her şampiyonluktan sonra sıfırlanıp yeni bir şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor. Bireysel düşünmememiz lazım, ülke için düşünmemiz lazım. Yeteneğimizi, karakterimizi nasıl başladıysak ne kadar şampiyonluklar kazanırsak kazanalım aynı karakterle yolumuza devam edip, bu işi kendimiz için değil ülke için yapmalıyız. O yeteneğe sahipsek, madalyalar kazanıyorsak artık kendimizi aşıp ülke için mücadele etmemiz gerekiyor. İnşallah bizden sonra da başarılı sporcular yetişir, çok yetenekli kardeşlerimiz var. Bunun sistemsel olması lazım. Sistem düzgün işlerse o yetenekli sporcuların hepsine ulaşabilir bizim gibi şampiyon sporcuları her branşta çıkarabiliriz" açıklamalarında bulundu.



Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Semih ŞAHİN - BURSA/ DHA

