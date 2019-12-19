Rıza'nın ex aşkı geri döndü! Afili Aşk 27. Bölümde neler oldu? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Rıza'nın ex aşkı geri döndü! Afili Aşk 27. Bölümde neler oldu? - Son Dakika Magazin

Rıza'nın ex aşkı geri döndü! Afili Aşk 27. Bölümde neler oldu?

6 saat önce

Afili Aşk 18 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Erkut, Rıza'nın eski sevgilisinin mahalleye geri döndüğünü söyler.

Rıza'nın ex aşkı geri döndü! Afili Aşk 27. Bölümde neler oldu?, System.String[]

Afili Aşk 18 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Erkut, Rıza'nın eski sevgilisinin mahalleye geri döndüğünü söyler. Bu haberle büyük bir şok yaşayan Rıza olacaklardan habersizdir. Nazmiye ise içten içe bu duruma bozulur ancak belli etmemeye çalışır. Rıza, eski sevgilisi Nursel'le sokakta karşılaşır. Onları birlikte gören mahalleli ise hemen dedikodu çıkarır. Nazmiye bu söylenenler karşısında sessiz kalamaz. Rıza'nın hal ve hareketlerini takip etmeye başlar. Nursel'in eski kocası onun peşine düşer ve zorla götürmeye çalışır. Bunu gören Rıza devreye girer ve gereğini yapar. Ancak durumlar öyle yanlış anlaşılır bir hal alır ki artık açıklamak imkansızlaşır... İşte Nazmiye'nin çileden çıktığı o anlar...


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:55 
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