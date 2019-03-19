Rıza Sarraf'ın 'İzinsiz Tadilat' Davasında Köşkte Keşif Kararı

Kandilli'deki köşkünde izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf'ın 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, suça konu köşkte keşif yapılmasına karar verdi.

Kandilli'deki köşkünde izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf'ın 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, suça konu köşkte keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'e davetiye gönderilerek, kapalı olan köşkün anahtarının istenmesine hükmetti. Kandilli'deki tarihi köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmazken, sanık Firuz Akın Han'ın avukatı Levent Öge salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın savunmasının tespiti için yurt dışına yazılan talimatın dönmediğini tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, eksik hususların giderilmesini istedi.



4 KİŞİLİK HEYETLE KEŞİF YAPILACAK Mahkeme ara kararında, 1 fen bilirkişisi, 3 inşaat mühendisi ve mimardan oluşacak heyetle suça konu taşınmazda keşif yapılmasına karar verdi. Suça konu taşınmazın kapalı olması nedeniyle Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, keşif günü akrabalarından alınacak anahtarla, anahtarın bulunmaması halinde çilingir vasıtasıyla suça konu taşınmazın açılarak keşfe hazır edilmesinin istenmesine karar verdi.



KÖŞKÜN ANAHTARI EBRU GÜNDEŞ'TEN İSTENECEK Sanık Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'e davetiye gönderilerek, suça konu taşınmazın anahtarının kendilerinde olması halinde keşif icra edileceğinden keşif gün ve saatinde hazır edilmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak fiziki ve inşai uygulamaların yapıldığı anlatılmıştı. İddianamede, izinsiz inşaatın şüpheli Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı, fenni mes'ulünün de şüpheli Firuz Akın Han olduğu belirtilirken, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirildiği ve çatı mahyasının yüksek kurulduğu vurgulanmıştı. İddianamede, Sarraf ve Han hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.



(Gamze Erdemir/İHA)

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