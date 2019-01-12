Rıza Sarraf'tan rüşvet alan gardiyana hapis cezası
1 saat önce
Tutukluluğu sırasında Sarraf'tan rüşvet aldığını itiraf eden gardiyan Victor Casado'ya 3 yıl hapis cezası verildi.
Tutukluluğu sırasında Sarraf
'tan rüşvet aldığını itiraf eden gardiyan Victor Casado'ya 3 yıl hapis cezası verildi.Davanın yargıcı, Casado'nun rüşvet olarak aldığı 26 bin 500 doları iade etmesini de istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:50
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