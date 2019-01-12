Son Dakika Haberleri: Rıza Sarraf'tan rüşvet alan gardiyana hapis cezası

Rıza Sarraf'tan rüşvet alan gardiyana hapis cezası

1 saat önce

Tutukluluğu sırasında Sarraf'tan rüşvet aldığını itiraf eden gardiyan Victor Casado'ya 3 yıl hapis cezası verildi.

Rıza Sarraf'tan rüşvet alan gardiyana hapis cezası, System.String[]
Tutukluluğu sırasında Sarraf'tan rüşvet aldığını itiraf eden gardiyan Victor Casado'ya 3 yıl hapis cezası verildi.Davanın yargıcı, Casado'nun rüşvet olarak aldığı 26 bin 500 doları iade etmesini de istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:50 

Reza Zarrab, Ekonomi
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