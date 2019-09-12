Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nden aşure ikramı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi toplantı salonunda düzenlenen programda birlik ve beraberlik mesajları verilerek dua edildi.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Başkanı Kenan Köse, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemlini vurgulayarak, muharrem ayında sunulan aşurenin birlik ve beraberliğin en güzel sembolü olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Turan İlbey de paylaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve sevginin ifadesi aşurenin, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu dile getirerek, "Birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp aşure yaparak birlikte yaşamanın sembolü aşureyi tatmanın, o muhabbeti yaşamanın önemi büyüktür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Programa İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Kuruçay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.