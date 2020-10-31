Rızabey Apartmanı'nın yıkılmadan önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

Rızabey Apartmanı'nın yıkılmadan önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı
31.10.2020 10:57
İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğünde depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafı, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğünde depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafı, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı İlçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/13 Sokak'ta yıkılan ve hala kurtarma çalışmaları devam eden Rızabey Apartmanı'nın çökmeden önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı. En son sabah saatlerinde 16 yaşındaki İnci Okan ile köpeğinin kurtarıldığı apartmanda ekiplerin çalışmaları sürerken, binanın önceki ve yıkılan hali deprem felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.
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