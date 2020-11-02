Rızabey apartmanından bir hacı haber daha - Son Dakika

Rızabey apartmanından bir hacı haber daha
02.11.2020 23:32
İZMİR'deki deprem faciasının ardından enkazdan bir erkek cesedi daha çıkartıldı.
İZMİR'deki deprem faciasının ardından enkazdan bir erkek cesedi daha çıkartıldı. Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray olduğu belirlendi.
İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rızabey apartmanından saat 23.00 sıralarında bir erkek cesedi çıkartıldı. Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray ait olduğu belirlendi. Rızabey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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