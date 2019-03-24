Rize 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
55 dakika önce
Rize'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya (64), 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, 1 kilo buğday, arpa, yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogram arasnda yem üretmeyi başardı.
Rize
'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya
(64), 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, 1 kilo buğday, arpa, yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogram arasnda yem üretmeyi başardı. Piyasa değerinin 10'da biri maliyetine yem üreten Kaya, hayvanlarını besliyor.
Rizeli emekli öğretmen ve motorkros meraklısı Recep Kaya, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Dağsu Mahallesi'ndeki ahırında ineklerini besleyen Kaya, artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma başlattı. 15 metre karelik karanlık bir oda oluşturan ve oda ısısını 18 dereceye ayarlayan Kaya, metal plakalar üzerinde 1 kilo buğday, arpa ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile15 kilogram arasında yem üretmeyi başardı. Üretimi geliştiren Kaya, odada 1 ayda protein oranı yüksek 3500 kilogram yem elde etti. Piyasa değerinin 10'da biri maliyetine yem üreten Kaya, hayvanlarını besliyor.
'PROTEİN ORANI ÇOK YÜKSEK'
Hayvanlarının yemini kendisinin ürettiğini anlatan Recep Kaya, Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Hayvancılık da dışa bağımlı olmaktan kurtulmak için üretmeliyiz. Ben kendi yemimi kendim üretmeyi başardım, bunu herkes denemeli. Ülke hayvancılık ve tarımla kalkınır. Bu yöntemi hayvancılıkla uğraşan herkese tavsiye ediyorum dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:18 Kaynak: DHA
15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
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