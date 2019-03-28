Rize 2alabalık Çiftliğinde Hes Kurdu, Elektriği Bedavaya Getirdi
55 dakika önce
Rize'nin Çayeli ilçesinde alabalık çiftliği sahibi Abdullah Karaoğlu (41) 200 metrelik boru hattı ile ırmaktan aldığı suyu ulaştırdığı alabalık çiftliğinde, mikro hidroelektrik santral (HES) kurarak, elektrik üretti.
Rize
'nin Çayeli
ilçesinde alabalık çiftliği sahibi Abdullah Karaoğlu (41) 200 metrelik boru hattı ile ırmaktan aldığı suyu ulaştırdığı alabalık çiftliğinde, mikro hidroelektrik santral (HES
) kurarak, elektrik üretti. 10 bin liraya mal ettiği mikro HES ile aylık ortalama 150 liralık elektrik faturasını bedavaya getiren Karaoğlu, basınçlı su sayesinde havuzlardaki alabalık sayısını da 5'e katladı.
Çayeli ilçesi Madenli
beldesinde Abdullah Karaoğlu Çark Irmağı'na yerleştirdiği 200 metre uzunluğundaki boru ile alabalık çiftliğine basınçlı su ulaştırdı. Çiftlikte kurduğu mikro hidroelektrik santrali ile suyun çevirdiği çark sayesinde elektrik üreten Karaoğlu, çiftliği aydınlattı, ısıtmasını sağladı. 10 bin liraya mal ettiği mikro HES ile aylık ortalama 150 liralık elektrik faturasını bedavaya getiren Karaoğlu, basınçlı su sayesinde havuzlardaki bin olan alabalık sayısını da 5 bine çıkardı.
Basınçlı suyun balık sayısının artmasını sağladığını anlatan Abdullah Karaoğlu Basınçlı suyun oluşturduğu bol oksijen sayesinde balık havuzumuzdaki 1000 balığı, 5 bin balığa çıkardık. Benim tesisatımı gören yukarı bölgelerdeki bazı balık çiftliği sahipleri 'biz mum ışığında duruyoruz, yardım et bize? dediler. Fikirleri verdim yardım ettim, onlarda mutlular. Kendi elektriğimi üretiyorum. Bu kış hem aydınlatma hem ısınmayı bedavaya getirdimö dedi.
'SU AKAR, TÜRK YAPAR'
Karaoğlu'nun yeğeni makine teknikeri Sultan Büyükbaş da 'Dayımın yanında destekçiydim, kaynak işlerini ben yaptım. Makinada öğrendikleri mi burada uyguladım. Bölgedeki HES'lerde de çalıştım. Şimdi herkese örnek olacak güzel bir proje çıktı. 'Su akar Türk bakar değil, su akar Türk yapar' sözünü hayata geçirdikö diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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