Rize haber: Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize haber: Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

09.10.2022 19:39

Rize haberlerine göre - Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

- Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güney Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCP 90 plakalı otomobilin K.A. isimli sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Uçuruma düşen aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücünün olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçuruma yuvarlanan otomobil ise olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartıldı.

YORUMLAR
500
Rize ekonomi haberi: Kivi Rize çayına alternatif olamadı Rize ekonomi haberi: Kivi Rize çayına alternatif olamadı Rize-Artvin Havalimanı'nda 6 sefer iptal edildi Rize-Artvin Havalimanı'nda 6 sefer iptal edildi
Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize haber: Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 02:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Rize haber: Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement