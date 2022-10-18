Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Melyat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize Şehir hastanesinin deniz dolgusunu taşıyan 08 AAC 161 plakalı hafriyat kamyonunun ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan sürücünün olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pazar Kaçkar Devlet hastanesine kaldırıldı. Kamyonun devrilmesi sonucunda trafikte aksama yaşanırken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten açıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize 3. sayfa: Rize şehir hastanesi dolgusunu taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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