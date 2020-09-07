RİZE 97 yaşında koronavirüsü yenen Havva ninenden, 'maske' uyarısı - Son Dakika

97 yaşında koronavirüsü yenen Havva ninenden, 'maske' uyarısı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde 14 günlük ev karantinasının ardından Havva Özlü (97), koronavirüsü yendi. Sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özlü, 'Maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyinö uyarısında bulundu.

İlçeye bağlı Senoz Vadisi'nde yaşayan Havva Özlü'nün ailesi koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunun gözlenmesi üzerine yaşlı kadın, ev karantinasına alındı. Evde karantinaya alınan Havva ninenin kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü'nün son testi negatif çıktı. Yapılan filyasyon ve diğer incelmelerde, Özlü'ye kendisini ziyarete gelen bir yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.

'YAŞLILARIN YANINA MASKESİZ GİTMEYİN'

İlerleyen yaşına rağmen koronavirüsü yenmeyi başaran Havva Özlü, yakınlarının cep telefonu kamerasıyla kendisine çektiği videoyla, yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi odağı olurken, sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua edip, salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Özlü, 'Virüsü yendim. Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin. Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyinö dedi.