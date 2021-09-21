Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Andiç, Rize AFAD İl Müdürü oldu - Son Dakika

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü görevini yürüten Mehmet Rıza Andiç, Rize AFAD İl Müdürlüğü görevine atandı.

Erzurum AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından beri AFAD Erzurum'da Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü görevini yürüten Andiç (45), 10 Eylül 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Andiç'in yerine ise vekaleten Yavuz Kaya getirildi.